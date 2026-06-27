Mulher tem 90% do corpo queimado pelo namorado, que alegou ciúmes

A mulher contou à polícia que o namorado a arrastou para uma área de mata, em Maceió e ateou fogo em seu corpo. Ele foi preso pela PM-AL

Um homem foi preso nessa sexta-feira (26/6) por atacar e atear fogo na própria namorada, uma mulher de 35 anos, que teve cerca de 90% do corpo queimado. O caso ocorreu em Maceió (AL). O suspeito foi preso após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro dos Martins. À polícia, ele confessou que teve um ataque de fúria motivado por ciúmes.

Capturado pela Polícia Militar de Alagoas, o homem ainda tentou se passar por outra pessoa ao informar uma identidade falsa. Ele foi detido enquanto recebia atendimento médico e apresentava queimaduras na perna direita.

Lesões graves

A vítima, que conseguiu denunciar o crime, relatou que o companheiro a arrastou para uma área de mata, onde jogou um líquido inflamável sobre seu corpo e ateou fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher perdeu os cabelos em decorrência das queimaduras e sofreu lesões graves na região dos olhos.

Ela foi socorrida em estado grave em um hospital da região. O estado de saúde dela ainda não foi informado.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Alagoas.

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