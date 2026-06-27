SAAE | Refis oferece descontos de até 100% em multas e juros em São Mateus

A Prefeitura Municipal de São Mateus e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus (SAAE) lançaram o REFIS SAAE 2026, programa que permite a regularização de débitos de água e esgoto com condições especiais de pagamento.

Instituído pela Lei Municipal nº 2.444, de 5 de maio de 2026, o programa oferece descontos e parcelamentos facilitados para pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências junto à autarquia.

Quais débitos podem ser negociados?

O REFIS contempla débitos de água e esgoto vencidos há mais de 30 dias da data atual.

Benefícios do programa

Entre as vantagens oferecidas estão:

Desconto de até 100% sobre multas e juros para pagamentos à vista;

Parcelamento em até 120 meses, conforme as condições estabelecidas pelo programa;

Regularização fiscal com a suspensão de restrições administrativas e prevenção de cortes no abastecimento.

Quem pode aderir?

Podem participar:

Pessoas físicas;

Empresas e estabelecimentos comerciais;

Beneficiários da Tarifa Social;

Usuários com débitos de maior valor.

Como fazer a adesão?

O atendimento é realizado presencialmente nas unidades do SAAE:

São Mateus

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, sem intervalo para almoço.

Guriri

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.

Documentos necessários

Para aderir ao programa, é preciso apresentar:

RG e CPF do titular;

Fatura recente de água e esgoto;

Contrato de locação, caso o solicitante seja inquilino;

Procuração assinada, quando houver representante legal.

Prazo final

Os interessados poderão aderir ao REFIS SAAE 2026 até o dia 31 de agosto de 2026.

O SAAE alerta que os procedimentos de corte por inadimplência já estão em andamento no município, reforçando a importância da regularização para evitar a suspensão do fornecimento de água.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp oficial de atendimento: (27) 3313-1444.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!