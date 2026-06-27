Motociclista morre carbonizado após moto atingir poste e pegar fogo em Colatina

Um motociclista de 25 anos morreu carbonizado após perder o controle da moto, colidir contra um poste e o veículo pegar fogo na madrugada deste sábado (27), no bairro Maria das Graças, em Colatina.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva antes de atingir a estrutura.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo informou que, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas. O óbito foi constatado ainda na cena do acidente.

Devido ao estado de carbonização do corpo, a vítima não pôde ser identificada imediatamente. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará por necropsia e procedimentos de identificação.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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