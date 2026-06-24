Assenor inaugura sede e celebra inclusão de São Mateus no Parklog ES

A Associação Empresarial do Litoral Norte Capixaba (ASSENOR) viveu, na noite desta segunda-feira (23), um dos momentos mais marcantes de sua trajetória institucional. Em solenidade realizada na nova sede da entidade, empresários, lideranças regionais, autoridades públicas, parceiros e mantenedores acompanharam não apenas a inauguração do novo espaço, mas também o anúncio oficial da inclusão de São Mateus no Parklog ES, considerado um dos mais importantes programas estruturantes de desenvolvimento econômico e logístico do Espírito Santo.

A formalização ocorreu durante o evento, com a assinatura do documento pelo secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, pelo presidente da ASSENOR, Tiago Santos Guzzo, e pelo governador em exercício, Ricardo Ferraço.

A conquista representa um marco para São Mateus e para o Norte Capixaba, ampliando a inserção da região nas estratégias estaduais de desenvolvimento, atração de investimentos, fortalecimento da infraestrutura logística e geração de novas oportunidades econômicas.

O anúncio é resultado de uma agenda de articulação institucional construída pela ASSENOR ao longo dos últimos meses junto ao Governo do Estado. A entidade vinha defendendo a importância da inclusão de São Mateus nas políticas estratégicas de desenvolvimento, apresentando o potencial econômico, empresarial e logístico da região e reforçando a necessidade de ampliar a participação do Norte Capixaba nos grandes projetos estruturantes do Espírito Santo.

As tratativas envolveram diversas reuniões e agendas institucionais com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, lideranças empresariais e representantes do setor produtivo, culminando com o anúncio realizado durante a inauguração da nova sede da entidade.

Para o presidente da ASSENOR, Tiago Santos Guzzo, o momento simboliza a força da articulação regional e a capacidade de mobilização da entidade em defesa dos interesses do território.

“Esta é uma conquista que vai muito além da ASSENOR. É uma vitória de São Mateus, do Norte Capixaba e de todos que acreditam no potencial desta região. O desenvolvimento acontece quando instituições, setor produtivo e poder público trabalham juntos em torno de objetivos comuns.”

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, destacou a relevância estratégica de São Mateus para o crescimento econômico do Espírito Santo e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento das oportunidades de desenvolvimento regional.

O Parklog ES é uma plataforma logística de padrão internacional que integra portos, aeródromos, ferrovias, rodovias, áreas industriais e instrumentos de incentivo ao desenvolvimento econômico. Considerado um dos principais programas estruturantes do Estado, o projeto busca fortalecer a competitividade capixaba, atrair investimentos e impulsionar o crescimento sustentável dos municípios participantes.

NOVA SEDE FORTALECE ATUAÇÃO DA ASSENOR

A inauguração da nova sede representa mais um importante passo no fortalecimento institucional da ASSENOR. O espaço amplia a capacidade da entidade para receber reuniões, capacitações, encontros empresariais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e à integração regional.

Durante a cerimônia, autoridades e lideranças destacaram o papel desempenhado pela ASSENOR na articulação de pautas estratégicas, na defesa dos interesses do setor produtivo e na construção de um ambiente favorável ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento sustentável.

Outro momento especial da noite foi a homenagem aos mantenedores da entidade, reconhecendo empresas e instituições que contribuem diretamente para o fortalecimento do associativismo empresarial e para a construção de uma região mais competitiva e integrada.

A programação também contou com o descerramento da placa inaugural da nova sede, simbolizando oficialmente a entrega do espaço à comunidade empresarial do Norte Capixaba.

Para a diretora executiva da ASSENOR, Márcia Aparecida Natale de Araújo, a nova sede representa o resultado de um esforço coletivo construído ao longo dos anos.

“Esta conquista é fruto da confiança dos nossos associados, mantenedores, parceiros e lideranças que acreditam no poder da cooperação para transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento regional.”

Após a solenidade, os convidados participaram de um coquetel de confraternização, celebrando uma noite que ficará marcada na história da entidade e do território.

Mais do que inaugurar uma nova sede, a ASSENOR reafirmou seu compromisso com o futuro do Norte Capixaba e consolidou seu papel como uma das principais articuladoras do desenvolvimento regional no Espírito Santo.

SOBRE A ASSENOR

A ASSENOR é uma entidade empresarial que atua na representação e no fortalecimento do setor produtivo do Norte Capixaba. Por meio da articulação entre empresas, instituições, lideranças e poder público, promove iniciativas voltadas ao empreendedorismo, à inovação, à competitividade e ao desenvolvimento territorial sustentável.

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