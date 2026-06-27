Mulher recusa subir na moto do marido bêbado e é esfaqueada em MG

O homem, que tinha sinais de embriaguez, tentou levar a mulher para casa em uma moto, e teve uma crise de ciúmes após a recusa

Uma mulher de 49 anos foi esfaqueada pelo marido após uma crise de ciúmes na cidade de Sardoá, na região do Vale do Rio Doce, na madrugada deste sábado (27/6). Os policiais militares foram chamados para atender a ocorrência às 2h51.

Testemunhas relataram que Ademar Gonçalves foi de moto buscar a esposa por volta das 2h na porta de um bar, mas que a mulher recusou acompanhá-lo devido ao estado de embriaguez dele.

Assim, o homem teria ido em casa, deixado o veículo e retornado com uma faca que foi usada para atacar a mulher, causando uma perfuração na barriga. Neste momento, outras pessoas intervieram e o seguraram, e o filho do casal aproveitou para retirar a arma das mãos do pai.

A mulher, que está num relacionamento há quase três anos, foi socorrida e levada para o hospital de Governador Valadares. Ela alegou que a agressão ocorreu por ciúmes e pela recusa dela em ir para casa com ele. A vítima também disse que o agressor costuma ficar agressivo quando bebe.

Os policiais encontraram o autor em casa, no Córrego do Bananal, de onde ele foi levado para um hospital de Virginópolis devido a um corte na perna, ocorrido enquanto as testemunhas tentaram contê-lo. Depois, foi levado à delegacia de polícia da cidade.

O homem negou que tenha esfaqueado a esposa e acusou o filho de agredi-lo.

O homem também alegou não se recordar de como a briga começou, mas disse que outras pessoas que agrediram a esposa dele.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!