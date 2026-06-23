Motociclista de 65 anos morre após colisão envolvendo carro e caminhão em São Mateus

Acidente aconteceu na ES-381, na zona rural do município; motorista do carro foi ouvido e liberado pela Polícia Civil

Um motociclista de 65 anos, identificado como Pedro Boaventura dos Santos, morreu após ser atingido por um Toyota Etios no km 6 da ES-381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite da última segunda-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro realizava uma ultrapassagem em local permitido quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta. Com o impacto, os dois veículos foram projetados contra a lateral de um caminhão que trafegava pela rodovia.

Ainda segundo a PM, os condutores do Toyota Etios e do caminhão realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

O motorista do carro, de 72 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus. Conforme informou a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceu no local do acidente e não foram constatados indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.

O caso seguirá sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

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