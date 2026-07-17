Julho Não-Mono | 3 formatos de relação aberta, segundo uma sexóloga

O Julho Não-Mono é dedicado a ampliar a visibilidade e o debate sobre relações não-monogâmicas. Sexóloga comenta três formatos diferentes

Nomeado como Julho Não-Mono, este mês é dedicado à visibilidade das não-monogamias e tem o objetivo de, além de ampliar o debate, combater estereótipos sobre esse modelo de relação. Mas, afinal, o que caracteriza o formato? Segundo a sexóloga Ana Paula Nascimento, trata-se da possibilidade de estabelecer vínculos amorosos com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

“A não monogamia pode incluir uma variedade de arranjos e dinâmicas, e as pessoas podem ter relacionamentos simultâneos com mais de uma. O foco principal é que a não monogamia é baseada na transparência e no consentimento mútuo dos envolvidos”, explica.

Entenda as variações

Apesar de o assunto ser abordado com mais naturalidade atualmente, ainda existem muitas dúvidas que cercam o tema, como as diferenças entre os diversos tipos de relacionamentos não-monogâmicos.

Pensando nisso, a coluna destrinchou três deles. Confira:

Poliamor

Diferente de outras práticas, o poliamor foca em manter relacionamentos amorosos e emocionais com várias pessoas ao mesmo tempo, de forma consensual. “A principal característica do poliamor é que todas as partes envolvidas concordam com a dinâmica do relacionamento e, geralmente, se comunicam abertamente sobre seus sentimentos e limites”, destaca.

Relacionamento aberto

Em um relacionamento aberto, o casal namora ou é casado e continua tendo sentimentos apenas um pelo outro, mas combina que ambos podem ficar fisicamente com terceiros, desde que tudo seja consensual. “No entanto, ao contrário do poliamor, os relacionamentos abertos podem não incluir necessariamente um componente emocional ou romântico com os parceiros externos”, ressalta a especialista.

Trisal e variações

Neste caso, grupos de três ou mais indivíduos estabelecem relações afetivas e sexuais em conjunto. Um trisal, por exemplo, pode funcionar de duas formas:

Ou todos os três membros têm envolvimento romântico e sexual mútuo (formato de triângulo);

Ou existe uma pessoa central que se relaciona separadamente com os outros dois, os quais não apresentam nenhum vínculo amoroso entre si (conhecido como trisal em V).

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