Mulher que dopou e matou o marido para ficar com o amante será enforcada

Nascida em Slough (Inglaterra), Ramandeep Kaur Mann adicionou pílulas para dormir ao biryani (prato com curry, típico da Índia) do seu marido, Sukhjit Singh, que acabou degolado pela esposa. O casal passava férias na casa da mãe de Sukhjit, na Índia. O crime ocorreu em 2016.

O objetivo de Ramandeep era fugir com o amante, Gurpreet Singh, após receber o dinheiro do seguro de vida do marido, com quem estava casada desde 2005, de 2 milhões de libras (o equivalente a R$ 12,2 milhões).