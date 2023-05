Mulher mata marido com marreta após ser alvo de tentativa de estupro

O assassinato, confessado pela esposa, ocorreu enquanto o homem dormia, no interior da Bahia

Após quase entrar no elevado índice de vítimas de estupro, uma mulher assassinou o suposto autor da tentativa de abuso sexual, na noite deste domingo (21). O caso aconteceu no bairro de Santo Antônio, situado na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. O suspeito foi golpeado com marreta enquanto dormia.

Parceira do homem há cerca de 16 anos, a mulher confessou o crime e justificou o ato alegando que a vítima a agredia constantemente fisicamente. Além disso, no ‘kit’ de ameaças, uma delas envolveu a ameaça de morte dela e do filho. As informações são da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) em contato com o Portal Massa!.

A vítima foi identificada como Ronald Oliveira dos Santos. Já a suspeita, que não teve a identidade revelada, se apresentou espontaneamente na sede da 6ª Coorpin/Itabuna horas depois de matar o marido, foi ouvida e liberada. Por meio de depoimento, ela detalhou que o marido chegou no imóvel que o casal morava e a forçou a fazer sexo.

Nesse momento, o filho do casal buscou a intervenção e eles brigaram. Quando o filho saiu da casa, ela cometeu o crime enquanto o marido dormiu. Agora, o caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.