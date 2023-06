Mulher leva facada no pescoço após separar briga de vizinhos

Após tentativa de feminicídio, homem é filmado fugindo do local. Ele foi encontrado escondido dentro de uma cama box em um quarto de casa

Uma mulher foi esfaqueada no pescoço após tentar separar a briga de um homem com a vizinha da vítima. O crime ocorreu nesta terça-feira (6/6), em um prédio comercial na EQNL 6/8 de Taguatinga.

De acordo com o delegado-chefe adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), Thiago Boeing, o homem discutia com uma moça que sequer estava em uma relação com ele. “Ele estava ameaçando a moça, quando a vizinha tenta intervir na situação e é esfaqueada no pescoço, causando intenso sangramento”, detalha.

Segundo a Polícia Civil, o agressor fugiu do local. A polícia encontrou o autor da facada em casa, escondido dentro de uma cama box. Ele está preso na 17ª DP por tentativa de feminicídio qualificada por motivo fútil.

A mulher está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com um corte no pescoço e sendo medicada. Segundo informações da delegacia, o estado de saúde dela é estável.

A faca utilizada pelo acusado foi apreendida e encaminhada à perícia técnica no Instituto de Criminalística da Polícia Civil.