Mulher confessa morte de cliente após prática sexual de risco em hotel

Uma mulher admitiu à polícia o envolvimento na morte de um cliente durante um encontro em um hotel, após a realização de uma prática sexual que envolvia asfixia. O caso está sendo investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias da ocorrência.

Segundo informações preliminares, o encontro havia sido previamente combinado, e a mulher teria recebido cerca de R$ 54 mil para participar da atividade, considerada de alto risco.

Relato indica perda de controle da situação

Em depoimento, a suspeita afirmou que o próprio cliente teria solicitado ser imobilizado e submetido à prática. Ainda segundo o relato, a situação saiu do controle, e ela percebeu que o homem não apresentava mais प्रतिक्रिया após o ato.

Funcionários do hotel acionaram equipes de emergência ao encontrarem o cliente desacordado no quarto. No entanto, quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem vida.

Investigação busca esclarecer circunstâncias

A mulher foi conduzida para prestar esclarecimentos e acabou confessando participação no caso durante o interrogatório.

Agora, a polícia investiga se houve intenção criminosa ou se a morte ocorreu de forma acidental durante a prática.

Peritos analisam imagens de câmeras de segurança, mensagens trocadas entre os envolvidos e exames técnicos para determinar com precisão o que aconteceu.

Caso segue em apuração

As autoridades responsáveis continuam reunindo elementos para esclarecer os fatos e definir eventuais responsabilidades criminais.

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