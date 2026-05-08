Motorista passa mal e carro atinge fachada de loja no Centro de São Mateus

Um motorista passou mal enquanto dirigia e acabou colidindo contra a fachada de uma loja no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o condutor perde o controle do veículo e invade o estabelecimento comercial, atingindo a porta da loja.

De acordo com uma funcionária, o motorista fazia uso de medicamentos no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o mal súbito.

Apesar do impacto e do susto causado pela colisão, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.

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