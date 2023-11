Marina Ruy Barbosa encanta com beleza natural de biquíni e magnetiza com corpaço

Estrela da TV Globo encantou a web com os cliques em Noronha!

Em registro recente, a atriz Marina Ruy Barbosa, de 27 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni mínimo todo no tom laranja, impressionando com as suas curvas exuberantes durante o seu passeio de lancha por Fernando de Noronha. Na ocasião, a intérprete de Preciosa, em ‘Fuzuê’, enfatizou a sua barriguinha sequinha para as lentes da câmera e conquistou mais de 880 mil curtidas dos internautas.

“Saudades de você, Noronha”, escreveu Marina Ruy Barbosa na legenda da publicação, chamando atenção com o seu bumbum redondinho e fios ao vento na sequência praiana, além de encantar com toda a sua beleza natural e cinturinha fininha. Nos comentários, a atriz colecionou elogios dos admiradores.