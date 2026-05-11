Nacional
Mega-Sena | Sorteios serão suspensos até concurso de 30 anos. Entenda
Sorteios da Mega-Sena serão suspensos por uma semana. Loteria volta com concurso especial de 30 anos, onde prêmio principal não acumula
A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira (11/5), alterações no calendário da Mega-Sena para a próxima semana. Em virtude do concurso especial de 30 anos, 3010, os sorteios regulares serão suspensos a partir de domingo (17/5), retornando apenas no domingo seguinte (24/5), com a edição comemorativa — onde o prêmio não acumula.
O sorteio especial terá uma bolada estimada em R$ 150 milhões. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio fica com os sortudos que marcaram cinco dezenas.
Desde 11 de março de 1996, a Mega-Sena já distribuiu R$ 17 bilhões em prêmios para milhares de brasileiros.
O primeiro sorteio da loteria, que tinha prêmio de R$ 1,2 milhão — o equivalente a mais de 10 mil vezes o salário mínimo da época — não teve vencedor principal. No entanto, 17 apostas acertaram 5 números, e ganharam R$ 39 mil cada. Ainda, 2.016 apostas tiveram 4 acertos, e ganharam R$ 330,21 cada.
Como apostar
- As apostas na Mega-Sena podem ser feitas pelo site oficial das Loterias Online da Caixa, ou em uma casa lotérica.
- São aceitas apostas até as 20h do dia do sorteio.
- Para jogar, é preciso escolher de seis a 20 dezenas por cartela. Cada cartela tem 60 dezenas disponíveis para marcação.
- Uma aposta que acerte as seis dezenas leva o prêmio máximo. Também são premiadas cartelas com quatro e cinco dezenas acertadas.
- O jogo simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor da aposta de mais de seis números aumenta de acordo com um cálculo da probabilidade do bilhete vencer o sorteio.
- Uma aposta com 20 dezenas, o máximo permitido por cartela, custa mais de R$ 232 mil. Segundo a Caixa, a chance de uma aposta com seis número vencer é de uma em mais de 50 milhões. Para uma aposta com 20 números, a chance aumenta para uma em 1.292.
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