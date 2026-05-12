Uso excessivo de telas pode causar desconforto visual e afetar o sono

A luz azul emitida por celulares, computadores, tablets e TVs tem sido alvo de estudos por causa do aumento do tempo de exposição às telas no dia a dia.

Especialistas explicam que a maior parte da luz azul recebida pelo corpo vem naturalmente do sol. Porém, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode provocar desconfortos visuais e afetar a qualidade do sono.

Entre os sintomas mais comuns estão:

olhos secos;

ardência;

cansaço ocular;

visão embaçada;

dores de cabeça;

dificuldade de concentração.

Além disso, o uso de telas durante a noite pode diminuir a produção de melatonina, hormônio responsável pelo sono, deixando o descanso mais leve e bagunçando o “relógio biológico” do corpo.

Pesquisas também investigam possíveis efeitos da exposição contínua à luz azul sobre a retina. Alguns estudos apontam aumento do estresse oxidativo nas células oculares, processo associado ao envelhecimento da visão e a doenças como a Degeneração Macular Relacionada à Idade.

Os óculos com filtro de luz azul ganharam popularidade nos últimos anos. Muitas pessoas relatam maior conforto visual ao usar essas lentes, mas ainda não existe consenso científico de que elas previnam doenças oculares.

Os oftalmologistas recomendam hábitos simples para proteger os olhos:

fazer pausas frequentes durante o uso das telas;

piscar mais vezes;

manter o ambiente bem iluminado;

evitar celulares e computadores antes de dormir;

realizar consultas oftalmológicas regularmente.

No fim das contas, as telas viraram uma espécie de “segunda janela do mundo”. O segredo está no equilíbrio: usar a tecnologia sem deixar os olhos presos em plantão permanente.

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