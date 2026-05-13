Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 13/05/2026

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos.

Quem nasceu hoje

Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina para não ter perdas no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que o excesso de ciúmes interfira na vida afetiva. A saúde inspira atenção.

Áries – Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e trabalho. Não faça confidências. Fique na rotina, sem realizar mudanças no lar. Dê mais atenção à pessoa amada. C. 158 M. 9184

Touro – Fase que esta mais solidário com pessoas do trabalho e negócios. O sucesso financeiro chega mais rápido, pode pensar em mudanças. Saúde perfeita. A família esta em harmonia. Amor com alegrias. C. 909 M. 5376

Gêmeos – A fase ainda pede um pouco de paciência, o Sol só estará no seu signo dia 21. Renove suas energias e prepare as mudanças que pretende realizar no trabalho e no lar. Amor tranquilo. C. 620 M. 7409

Câncer – Período que deve se preparar para o período negativo, que começa no fim do mês. Renove suas energias. Busque de apoio Escorpião e Aquário no trabalho e negócios. Amor suave. C. 039 M. 2710

Leão – Dia que será mais fácil resolver os problemas profissionais e, conquistar o equilíbrio financeiro. Conte com sócios ou superiores. Clima amoroso com seu par afetivo. A família precisa de mais apoio. Saúde equilibrada. C. 595 M. 0962

Virgem – A influência do Sol e Mercúrio, na sua positiva nona casa astral, é sinal de sucesso, saúde e tranquilidade na vida profissional. Vá em frente com as mudanças que pretende realizar. Amor com energias. C. 840 M. 3298

Libra – Você esta nervoso, e deve se organizar e tirar os pensamentos negativos. Saiba lidar melhor com o trabalho e saia para negociar. A família precisa de sua participação. Amor com paixão. C. 368 M. 4855

Escorpião – A fase é de boas mudanças na vida profissional. Tire a indecisão do seu caminho e ganhe mais. Proteção da família. O clima afetivo esta em alta. Saúde perfeita. Compromissos sociais. Saia para compras. C. 719 M. 6051

Sagitário – Você precisa de apoio e maior participação da família nos seus negócios e trabalho. Pode realizar algumas mudanças. Não crie problemas com Câncer e Áries. Alimente-se com equilíbrio. Amor em evidência. C. 215 M. 1537

Capricórnio – Um bom dia para compras, encontro de negócios e mudanças no seu trabalho. A família procura colaborar, aceite apoio de Virgem e Libra. Faça uma auto análise sobre a vida doméstica. Tente na loteria. C. 461 M. 8628

Aquário – Dia para resolver os problemas domésticos, terá melhores condições de se acertar com a família. Os negócios estão em alta, pode assumir novos compromissos de compras pessoais. Conte com Touro. C. 982 M. 2343

Peixes – A Lua esta no seu signo, você se sente mais tranquilo. Realce sua aparência. A família traz tranquilidade. Pode sair para negociar e realizar compras domésticas. Trabalho equilibrado. Amor com paz no lar. C. 376 M. 9024

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!