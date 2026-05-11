VÍDEO | Adolescente morre após acidente durante manobra de “grau”

Um adolescente de 16 anos morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta enquanto realizava uma manobra conhecida como “grau” no município de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. O sepultamento do jovem aconteceu neste domingo (10).

Segundo moradores da região, o acidente ocorreu na última quarta-feira (6), em um terreno localizado no loteamento Mãe Rainha, área frequentemente utilizada por grupos de jovens para encontros e manobras com motocicletas.

De acordo com testemunhas, o adolescente decidiu realizar o chamado “grau”, prática em que o motociclista empina a moto e mantém o equilíbrio apenas sobre a roda traseira. Enquanto um amigo filmava a cena, o jovem acelerou em alta velocidade e perdeu o controle da motocicleta. Ele estava sem capacete no momento da queda.

Equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente e prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, o adolescente foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem sofreu morte cerebral e teve o óbito confirmado dias depois.

O caso reacendeu o alerta sobre os riscos envolvidos na prática do “grau”, bastante popular entre adolescentes e jovens em diferentes regiões do país.

Embora muitos praticantes considerem a manobra uma forma de lazer, o Código de Trânsito Brasileiro classifica a prática como infração gravíssima quando realizada em vias públicas. Além da multa, o condutor pode perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ter o veículo apreendido.

VÍDEO:

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