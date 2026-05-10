Homem morre após ser ferido com garrafa quebrada durante briga no Norte do ES

Um homem identificado como Sidney Tolentino Meirelles morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (10).

Outro homem também ficou ferido durante a confusão e precisou ser socorrido.

Briga começou após saída de festa

Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo, equipes foram acionadas para dar apoio a uma ambulância que atendia a ocorrência no local do evento.

Ao chegarem, os militares encontraram Sidney caído no chão, já sem vida.

De acordo com relatos de seguranças da festa, a confusão envolveu quatro homens e começou ainda durante a madrugada. Os envolvidos deixaram o evento e iniciaram uma luta corporal do lado de fora do espaço.

Suspeitos usaram garrafas quebradas

Ainda conforme testemunhas, dois dos homens utilizavam objetos cortantes, supostamente garrafas de whisky quebradas, durante as agressões.

Após a briga, os suspeitos teriam fugido correndo em direção a uma área de cafezal próxima ao local.

Vítima tentou defender amigo

No Hospital Geral de Linhares, o segundo homem ferido relatou à polícia que foi surpreendido, junto com Sidney, por dois suspeitos armados com uma garrafa quebrada.

Segundo o depoimento, ele tentou defender a vítima e acabou ferido durante a agressão.

Caso é investigado

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O corpo de Sidney foi encaminhado para a Polícia Científica do Espírito Santo, em Linhares, onde passou por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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