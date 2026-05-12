Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 12/05/2026

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

Defenderá suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 21h05, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Evite ser exigente com as pessoas à sua volta. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Áries.

Áries – Você tem um bom dia para resolver assuntos do trabalho, negócios e conquistar a tranquilidade desejada. Resolverá as questões domésticas. Procure se programar, entrará no alerta às 21h05. C. 196 M. 2918

Touro – Dia que estará exigente com a família, relaxe, porque não há problemas. Conseguirá acertar as questões profissionais e financeiras e tem apoio até para parceria comercial. Boa saúde. Amor com carinhos. C. 287 M. 8160

Gêmeos – A fase atual ainda é difícil, o Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, é o seu inferno astral. Vá com calma, Vênus até favorece o amor e finanças. Mas, não abuse, deixe as decisões para depois do dia 21. C. 512 M. 1781

Câncer – Período que deve afastar a tensão e, levar o trabalho com determinação. Logo resolverá as questões financeiras. Você tem tudo para se livrar do que atrapalha seu sucesso. Amor com mágoas, cuidado. C. 540 M. 6525

Leão – A influência atual do Sol, na sua positiva 10ª casa é, o sinal que precisa para solucionar os problemas domésticos. Seja mais compreensivo e dê apoio à Peixes. Conseguira resolver questões financeiras. Amor feliz. C. 768 M. 4346

Virgem – O dia é de solução de problemas profissionais, conseguirá organizar as finanças e sair para novos trabalhos. Aceite apoio da família. Continua a fase positiva para compras e acertos nos negócios. Amor sincero. C. 603 M. 9657

Libra – Fase que deve evitar conflitos com a família, evite impor as suas ideias, vá com calma. O trabalho continua bem colocado, pode aceitar parcerias comerciais. Seu carisma será notado pelo seu amor. C. 891 M. 3243

Escorpião – O período é positivo para dar maior apoio a família e alguns parentes. Na saúde, procure adotar alimentos mais balanceados, evite gorduras e sal. O trabalho continua a trazer o equilíbrio financeiro. C. 023 M. 5475

Sagitário – Dia que sua comunicação ativa novos contatos e, com isso atraíra bons negócios e solução de problemas profissionais. Sua garra traz o dinheiro, que busca. Amor com paixão. Saúde ótima. C. 354 M. 0738

Capricórnio – Você esta bem colocado e sente o sucesso acontecer. Saia em busca de novos trabalhos, negócios, aceite apoio e parcerias. Ótimo para compras, viagens e acertos com sócios. Amor poderoso. C. 479 M. 7892

Aquário – Período que deve dar maior atenção à família, mas encontrará alguns desafios com pessoas nervosas. Vencerá as dificuldades e tem ao seu dispor melhores condições financeiras. No amor controle os ciúmes. C. 862 M. 9014

Peixes – Você ainda acorda de alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h05. Cuidado com novos gastos, viagens e mudanças no seu lar. Evite discussões com a família. Seu amor precisa de atenção. C. 535 M. 6309

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