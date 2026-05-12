Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 12/05/2026
Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes.
Quem nasceu hoje
Defenderá suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.
Alerta
Os piscianos ficam no alerta até às 21h05, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Evite ser exigente com as pessoas à sua volta. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Áries.
Áries – Você tem um bom dia para resolver assuntos do trabalho, negócios e conquistar a tranquilidade desejada. Resolverá as questões domésticas. Procure se programar, entrará no alerta às 21h05. C. 196 M. 2918
Touro – Dia que estará exigente com a família, relaxe, porque não há problemas. Conseguirá acertar as questões profissionais e financeiras e tem apoio até para parceria comercial. Boa saúde. Amor com carinhos. C. 287 M. 8160
Gêmeos – A fase atual ainda é difícil, o Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, é o seu inferno astral. Vá com calma, Vênus até favorece o amor e finanças. Mas, não abuse, deixe as decisões para depois do dia 21. C. 512 M. 1781
Câncer – Período que deve afastar a tensão e, levar o trabalho com determinação. Logo resolverá as questões financeiras. Você tem tudo para se livrar do que atrapalha seu sucesso. Amor com mágoas, cuidado. C. 540 M. 6525
Leão – A influência atual do Sol, na sua positiva 10ª casa é, o sinal que precisa para solucionar os problemas domésticos. Seja mais compreensivo e dê apoio à Peixes. Conseguira resolver questões financeiras. Amor feliz. C. 768 M. 4346
Virgem – O dia é de solução de problemas profissionais, conseguirá organizar as finanças e sair para novos trabalhos. Aceite apoio da família. Continua a fase positiva para compras e acertos nos negócios. Amor sincero. C. 603 M. 9657
Libra – Fase que deve evitar conflitos com a família, evite impor as suas ideias, vá com calma. O trabalho continua bem colocado, pode aceitar parcerias comerciais. Seu carisma será notado pelo seu amor. C. 891 M. 3243
Escorpião – O período é positivo para dar maior apoio a família e alguns parentes. Na saúde, procure adotar alimentos mais balanceados, evite gorduras e sal. O trabalho continua a trazer o equilíbrio financeiro. C. 023 M. 5475
Sagitário – Dia que sua comunicação ativa novos contatos e, com isso atraíra bons negócios e solução de problemas profissionais. Sua garra traz o dinheiro, que busca. Amor com paixão. Saúde ótima. C. 354 M. 0738
Capricórnio – Você esta bem colocado e sente o sucesso acontecer. Saia em busca de novos trabalhos, negócios, aceite apoio e parcerias. Ótimo para compras, viagens e acertos com sócios. Amor poderoso. C. 479 M. 7892
Aquário – Período que deve dar maior atenção à família, mas encontrará alguns desafios com pessoas nervosas. Vencerá as dificuldades e tem ao seu dispor melhores condições financeiras. No amor controle os ciúmes. C. 862 M. 9014
Peixes – Você ainda acorda de alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h05. Cuidado com novos gastos, viagens e mudanças no seu lar. Evite discussões com a família. Seu amor precisa de atenção. C. 535 M. 6309
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
O Impacto dos Esportes na Cultura Popular Atual
A Influência Global dos Esportes Nos últimos anos, os esportes têm desempenhado um papel significativo na formação da cultura popular...
Travessia da Balsa Cricaré volta a funcionar no Norte do ES
A travessia da Balsa Cricaré, que liga Guriri, em São Mateus, a Conceição da Barra, voltou a operar no Norte...
Uso excessivo de telas pode causar desconforto visual e afetar o sono
A luz azul emitida por celulares, computadores, tablets e TVs tem sido alvo de estudos por causa do aumento do...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 12/05/2026
Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a...
Interno morre após agressão com arma artesanal em presídio de São Mateus
Um detento de 42 anos, identificado como Elison dos Santos Mendes, morreu após ser ferido com golpes de um “chuço”,...
Mega-Sena | Sorteios serão suspensos até concurso de 30 anos. Entenda
Sorteios da Mega-Sena serão suspensos por uma semana. Loteria volta com concurso especial de 30 anos, onde prêmio principal não...
Consumo de drogas na juventude está ligado a danos cognitivos futuros
Pesquisa aponta impacto a longo prazo do uso de álcool, maconha e cigarro no início da vida adulta O consumo em...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Elane Nardotto Rios | A mateense que transformou vivências em literatura
Elane Nardotto Rios, mateense e forasteira do mundo, fez das suas andanças matéria-prima para a escrita. Autora de 16 livros,...
Jovem morre por dengue hemorrágica em hospital de São Mateus
Um jovem de 20 anos morreu vítima de dengue hemorrágica no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte...
Prefeitura de São Mateus acompanha investimentos da Ecovias Capixaba na BR-101
A Prefeitura de São Mateus está acompanhando, junto à concessionária Ecovias Capixaba e aos órgãos competentes, as obras e investimentos...
Regional
Caminhão com botijões de gás pega fogo na BR 101 no Norte do ES
Um caminhão carregado com botijões de gás de cozinha pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, na...
Criança de 5 anos morre afogada em represa de fazenda no ES
Joaquim Pereira Fernandes chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Afogamento ocorreu na tarde deste domingo (10) na localidade de...
Homem morre após ser ferido com garrafa quebrada durante briga no Norte do ES
Um homem identificado como Sidney Tolentino Meirelles morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa na...
Estadual
Frente fria derruba temperaturas e muda o tempo no ES no início da semana
A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve provocar mudanças significativas no tempo no Espírito Santo ao...
Samu abre concurso público no ES com salários de até R$ 13 mil
Seleção do Samu oferece vagas para níveis médio e superior, com plantões em escala 12×36 O Serviço de Atendimento Móvel de...
Primeira onda de frio de 2026 provoca queda nas temperaturas e chuva no Espírito Santo
A primeira onda de frio de 2026 começa a atingir o Espírito Santo entre esta segunda-feira (11) e terça-feira (12),...
Nacional
Vídeo mostra briga entre mulheres em frente a loja de conveniência
Uma briga entre duas mulheres chamou a atenção de clientes e funcionários de um posto de combustíveis após vídeos da...
VÍDEO | Discussão no trânsito acaba em duelo de facas e pancadaria
Uma briga de trânsito terminou em violência e tumulto em Pernambuco e ganhou grande repercussão nas redes sociais após vídeos...
VÍDEO | Adolescente morre após acidente durante manobra de “grau”
Um adolescente de 16 anos morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta enquanto realizava uma manobra conhecida como “grau”...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão
A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante
Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Inter vence o Fluminense no Beira-Rio e se afasta do Z4 do Brasileirão
O Sport Club Internacional conquistou uma vitória crucial na noite deste domingo ao bater o Fluminense Football Club por 2...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Homem flagra esposa com amigo dentro de casa e vídeo viraliza nas redes
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Briga de mulheres em plena rua viraliza e gera debate nas redes
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Homem morre após ficar preso em janela de igreja durante invasão
-
São Mateus5 dias ago
Polícia Federal mira ex-secretário de Daniel da Açaí em operação contra fraudes em licitações em São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada novamente em São Mateus
-
Nacional5 dias ago
Flagrante em motel | Marido surpreende esposa com outro e vídeo viraliza
-
São Mateus5 dias ago
Polícia Federal prende ex-secretário de Daniel da Açaí e empresário por suposto esquema milionário
-
Regional7 dias ago
Explosão em alojamento deixa quatro trabalhadores em estado grave no Norte do ES