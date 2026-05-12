Travessia da Balsa Cricaré volta a funcionar no Norte do ES

A travessia da Balsa Cricaré, que liga Guriri, em São Mateus, a Conceição da Barra, voltou a operar no Norte do Espírito Santo após passar por reformas e adequações exigidas pela Marinha do Brasil. O serviço havia sido interrompido em fevereiro deste ano.

Inaugurada em setembro de 2025, a balsa retomou as atividades com mudanças estruturais voltadas à segurança dos passageiros. As embarcações foram alargadas em 1,6 metro, permitindo que os veículos realizem a travessia com as portas abertas.

Além disso, foram executadas melhorias como a vedação total do motor e a instalação de sirenes para situações de emergência.

A operação funciona diariamente, das 7h às 17h, e o trajeto entre os dois municípios dura cerca de 10 minutos.

Confira os valores das tarifas:

Pedestre: R$ 2

Bicicleta: R$ 5

Motocicleta: R$ 10

Automóvel de passeio (até cinco lugares): R$ 25

Caminhonete: R$ 30

Automóvel com reboque/Van: R$ 40

A retomada da travessia beneficia moradores, turistas e comerciantes da região, facilitando o deslocamento entre os municípios do litoral Norte capixaba.

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