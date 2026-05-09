Jovem morre por dengue hemorrágica em hospital de São Mateus

Um jovem de 20 anos morreu vítima de dengue hemorrágica no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O óbito foi registrado na sexta-feira (8).

A vítima foi identificada como Kevin Correia de Almeida. Segundo a família, a causa da morte foi confirmada pela equipe médica e consta na declaração de óbito.

Kevin morava em Nova Venécia e trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

Quadro se agravou rapidamente

De acordo com familiares, o jovem foi internado na quinta-feira à tarde. Devido à gravidade do estado de saúde, ele precisou ser transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Durante o atendimento, Kevin chegou a ser intubado, mas não resistiu às complicações provocadas pela doença.

Velório e sepultamento

O culto de despedida está marcado para as 15h. O sepultamento acontecerá às 16h, no Cemitério São Marcos.

Posicionamento da Sesa

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo informou que não divulga informações relacionadas a pacientes atendidos na rede estadual.

Segundo a pasta, dados de prontuários médicos são repassados exclusivamente aos responsáveis legais dos pacientes.

A dengue hemorrágica é uma das formas mais graves da doença e pode provocar complicações severas, especialmente quando o diagnóstico e o tratamento não acontecem rapidamente. O caso acende novamente o alerta para a importância da prevenção e do combate ao mosquito transmissor.

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