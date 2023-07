Marina Ruy Barbosa aposta em biquíni minúsculo e decote invertido

Marina Ruy Barbosa, influenciadora digital, atriz global e modelo, colocou seu biquíni mais colado ao corpo e exibiu sua ótima forma na tarde desta quarta-feira (05).

“48h in St Barths”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, Marina Ruy Barbosa resolveu colocar seu biquíni mais colado ao corpo, enquanto sorri e exibe seu shape mais trincado e definido. Atualmente, a celebridade já conta com nada mais, nada menos que 42 milhões de seguidores no Instagram.

“A segunda foto meu deus”, disparou no campo de comentários nada mais, nada menos que Bruna Griphao. “Esse close está um escândalo de lindo!”, afirmou mais um.

Marina Ruy Barbosa revela como recarrega suas energias

Durante entrevista cedida à revista Quem, Marina Ruy Barbosa revelou como consegue recarregar suas energias. Segundo a atriz, viagem é literalmente a coisa que mais a acalma.

“Sem dúvida. Espairecer é sempre importante, poder sair do nosso ambiente – seja para ir para outra cidade ou visitar um café no seu bairro. De novo, não é sobre a grandiosidade do programa, mas sobre poder se desconectar”, disse Marina Ruy barbosa.

“Colocar os pés na areia ou na grama, sentir o sol, respirar a brisa do mar. Isso já serve para recarregar todas as minhas energias”, finalizou.