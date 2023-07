Bia Miranda usa lingerie e calcinha minúscula, enlouquecendo os seguidores

Bia Miranda, influenciadora digital, modelo e ex-participante do reality show ‘A Fazenda‘, usou uma lingerie pra lá de diferenciada e enlouqueceu a galera na tarde desta sexta-feira (30). As informações são da Metropolitana FM.

+ Vanessa Lopes dispensa o sutiã em top de tricô e deixa escapar tatuagem íntima

“She is fierce”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Bia Miranda resolveu apostar em uma lingerie mais coladinha ao corpo, enquanto senta de lado e enlouquece a galera. Atualmente, a musa já conta com nada mais, nada menos que 4,1 milhões de seguidores no Instagram.

+ Virgínia Fonseca escolhe biquíni mínimo e puxa a calcinha para mostrar marquinha íntima

“Que mulherrrr espetacular meus amigos”, disparou um fã no campo de comentários. “Delícia de delícia”, brincou mais um, com emojis de coração ao lado.

Bia Miranda fala sobre relação conturbada com Jenny Miranda

Durante entrevista cedida à revista Quem, Bia Miranda, ex-Fazenda, influenciadora digital e modelo, comentou mais sobre a sua conturbada relação com nada mais, nada menos que Jenny Miranda.

+ Rosiane Pinheiro dá empinada e faz fio-dental ser engolido por bumbum molhado

“A gente não tem contado nenhum e eu também não quero e pelo que ela colocou na biografia dela, ex-mãe da Bia Miranda, dá para ver que ela não quer ser a minha mãe”, disse Bia Miranda.

+ Juliana Caetano ignora o frio e deixa mamilos quase escaparem de decote ousado

“Ela quer o engajamento na internet e isso me afeta muito sentimentalmente, mas hoje graças à Deus tenho pessoas do meu lado que me colocam para cima e me mostram que não vale a pena, porque mãe não é a que gera, é quem cria, é quem está do seu lado para sempre, sabe?”, finalizou.