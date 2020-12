Maraisa surge de biquíni, exibindo o corpão e faz dancinha

A cantora Maraisa tirou onda em seu Instagram nesta sexta-feira (04). Nos Stories, a cantora surgiu de biquíni, mostrando a barriga sarada e corpo definido.

Ao som de ‘Pegue Ranço’, a cantora, da dupla com Maraisa, surgiu dançando muito. Empolgada, ela estava dentro da piscina, e agitou as redes sociais.

Também nos Stories, Maraisa revelou ter perdido 5kg. “Gente… Eu quero compartilhar com vocês essa nova Maraisa com meus 5 quilos a menos de gordura visceral!! Agradeço muito ao meu médico, que sempre me dá as melhores dicas. Nessa pandemia aprendi que saúde também é um dos pilares para nossa felicidade. Não adianta estar feliz e doente e nem saudável e infeliz né?! Uma coisa está ligada à outra!”, disse.

Para completar, ela disse que as corridas foram incetivo do seu médico, Dr. Paulo Godoi. Já na vida amorosa, Maraisa recebeu a declaração do novo namorado, o médico Artur Queiroz Amaral.

Maraisa (Foto: Reprodução/ Instagram)

(*Observatório)