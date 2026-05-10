Mãe perde parte do intestino e do útero após complicações com DIU deslocado

A engenheira e corretora de imóveis Lorenna Rocha, de 40 anos, compartilhou nas redes sociais uma experiência marcada por dores, cirurgias e complicações médicas após descobrir que um dispositivo intrauterino (DIU) havia se deslocado para o intestino.

Segundo Lorenna, ela passou meses sentindo fortes dores abdominais e sangramentos, mas ouviu em diversas consultas que os sintomas seriam normais no período pós-parto.

Descoberta revelou presença de dois DIUs

Após uma série de exames, Lorenna descobriu que havia dois DIUs em seu corpo: um localizado no útero e outro fora da posição correta, alojado na região intestinal.

Ela afirmou ter alertado médicos diversas vezes sobre o desconforto e os sintomas persistentes, mas disse que inicialmente não recebeu a devida atenção.

Histórico de gravidez foi marcado por desafios

A maternidade foi um processo longo e delicado para Lorenna. Segundo relato, ela enfrentou abortos espontâneos, gravidez ectópica e outras complicações ao longo dos anos.

Em 2024, nasceu seu filho Ravi, descrito pela família como um “bebê arco-íris”. Após o parto, Lorenna colocou um DIU de cobre.

Mais tarde, ela descobriu uma nova gravidez mesmo utilizando o dispositivo contraceptivo. Durante a gestação, o caso foi tratado como de alto risco.

DIU foi encontrado no intestino

Depois do nascimento da filha Ayla, exames apontaram que o DIU não estava mais no útero. Posteriormente, um raio-x confirmou que o dispositivo havia migrado para a cavidade abdominal e atingido o intestino.

Segundo Lorenna, o diagnóstico trouxe indignação, mas também alívio por finalmente explicar as dores constantes que sentia.

Cirurgia causou perda parcial de órgãos

Após a descoberta, os médicos indicaram cirurgia para retirada do DIU. O procedimento foi considerado delicado, especialmente devido a problemas intestinais já existentes.

Durante a operação, Lorenna perdeu parte do intestino e também parte do útero em razão das complicações.

Agora em recuperação, ela utiliza as redes sociais para relatar a experiência e reforçar a importância de pacientes terem seus sintomas levados a sério pelos profissionais de saúde.

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