Macarrão cremoso de uma panela só é opção prática e rápida para o dia a dia

Para quem vive na correria e precisa de soluções rápidas na cozinha, o macarrão cremoso de uma panela só aparece como um verdadeiro “coringa culinário”. A receita une praticidade, economia e sabor, além de exigir poucos ingredientes e quase nenhuma experiência.

Receita simples e acessível

Com itens básicos que costumam estar na despensa, o preparo dispensa etapas complicadas e reduz a quantidade de louça suja, já que tudo é feito em uma única panela.

Ingredientes:

250g de macarrão

1 caixinha de creme de leite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho

1 xícara de molho de tomate

1/2 xícara de queijo ralado

Sal e pimenta a gosto

Água suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Primeiro, refogue a cebola e o alho até liberarem aroma. Em seguida, adicione o molho de tomate e misture bem.

Depois, acrescente o macarrão ainda cru e cubra com água. Deixe cozinhar até que a massa fique macia e o líquido reduza.

Quando o macarrão estiver no ponto, adicione o creme de leite e o queijo ralado, mexendo até formar um molho cremoso e envolvente. Finalize ajustando o sal e a pimenta.

Dica para turbinar o prato

Para deixar a receita ainda mais completa, é possível adicionar ingredientes como frango desfiado, presunto ou milho. O resultado é um prato mais nutritivo e com cara de refeição completa, sem perder a praticidade.

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