Lívia Andrade usa biquíni pink em praia e lamenta fim de férias

A apresentadora, que pode ser vista no Domingão com Huck, está em Anna Maria Island, uma ilha barreira na costa do condado de Manatee, Flórida. Durante as férias, Lívia foi à praia religiosamente, mas também mostrou para os seguidores outros passeios, como compras e idas a restaurantes.

Veja também:

Simaria ostenta sua barriga reta em dia na piscina: Magérrima

Deborah Secco exibe corpo escultural só de biquíni fio-dental: ‘Show de mulher’

Agatha Sá incendeia a web ao celebrar 2 anos de namoro com Ret