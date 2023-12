Key Alves vira ‘coelhinha’ da ‘Playboy’ e garante que vai representar o Brasil muito bem

Ex-BBB anunciou a novidade para os fãs nesta quarta-feira (20)

Após realizar um implante de próteses de silicone , Key Alves , de 23 anos, anunciou nesta quarta-feira (20) que faz parte das coelhinhas da Playboy, revista de entretenimento erótico nos Estados Unidos. "Sensação brasileira, estrela profissional do vôlei e nossa mais nova coelhinha", definiu a nota publicada pelo veículo no Instagram.

“Quando era mais nova, trabalhar com a Playboy parecia um objetivo muito distante, mas sempre foi o meu sonho, então me esforcei muito e fiz acontecer. Tenho uma ética de trabalho forte e sinto que 2024 será o meu ano”, ela disse ao portal.

Nos comentários do anúncio, ela agradeceu à equipe estadunidense. “Obrigado a todos os envolvidos, estou tão feliz e animada por fazer parte do time Playboy”, escreveu. “Vou representar muito bem o nosso Brasil no mundo”.

Carreira no entretenimento adulto

A ex-BBB já havia produzido conteúdo para o público adulto no aplicativo OnlyFans. Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, ela contou que o pai, Manoel Flavio Ramalho, de 45 anos, aprovou seu perfil adulto após ver o faturamento adquirido na plataforma. Segundo Key, no primeiro mês, ela embolsou R$ 15 mil, o que teria sido dez vezes mais do que recebia no vôlei. Ela ainda disse que chegou a faturar R$ 200 mil por mês apenas com suas fotos sensuais.

A atleta e ex-sister explicou ao pai que o dinheiro serviria para mudar a vida da família e ele levou numa boa. “Ele viu o tanto de dinheiro que tinha, e falou: ‘minha filha, faça’, sempre respeitando muito eles [os pais]. Foi mudando a vida família, porque a gente nasceu em uma comunidade em Bauru [interior de São Paulo], então a gente sempre foi muito humilde. Eu falei: ‘Pai, isso aqui não é só para mim, é para mudar a nossa vida’. Ele entendeu. A gente mudou de casa, comprei um carro para minha mãe, um carro para ele. Foi mudando tudo. Meu pai me deu uma força, hoje ele viaja comigo para fazer as fotos”, conta Key.