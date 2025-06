Juliette Freire rebate críticas por uso de camisinha: “Tem algo errado”

Ex-BBB fez revelação no programa “Saia Justa”

Alvo de críticas após revelar que “faz questão” de usar preservativo em todas as suas relações sexuais, Juliette Freire, de 35 anos, usou o X, o antigo Twitter, para mandar um recado para os haters.

“Em choque com alguns comentários. Quando a vida sexual do outro tem mais relevância que a mensagem de prevenção, vacinação e saúde pública… tem algo errado”, escreveu a campeã do BBB 21.

Noiva do atleta de crossfit Kaique Cerveny, de 27 anos, a ex-maquiadora falou sobre o assunto no programa Saia Justa, do GNT.

“Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso, mas já tive relacionamentos onde a pessoa se recusava a usar preservativo e quando eu pedia, a pessoa dizia: ‘ah, então é você que tem alguma coisa?’. Ou então: ‘Se não for assim, eu não quero porque eu não consigo, porque é ruim’. Acabei relacionamentos por isso”, explicou.

Juliette acrescentou: “Todas as minhas relações recentes, eu faço como se fosse pré-nupcial”, continuou, explicando que exige a apresentação de exames de seus pretendentes. “Eu não paro, eu uso [camisinha] sempre. Já passei um episódio onde o parceiro tirou na hora do ato, escondido. Eu me assustei quando eu me vi, então depois disso, eu faço: estourou ou aconteceu alguma coisa? Eu estou segura, se é que a gente pode falar isso, é óbvio, mas tento de todas as formas me sentir protegida e cuidando da minha saúde”, finalizou.

Após a revelação, muita gente opinou nas redes sociais que a influenciadora usa preservativos porque “não confia” em Kaique.