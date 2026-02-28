Juliana Didone mostra fotos do verão e ganha elogios: “Sempre linda”

O verão rendeu cliques especiais para a atriz Juliana Didone. Aos 41 anos, ela publicou nesta quinta-feira (26) uma sequência de fotos em clima praiano e chamou atenção dos seguidores.

Na legenda, a atriz resumiu o momento com bom humor: “Uns achados matinais…”, mantendo o tom leve da publicação.

Nas imagens, Juliana aparece aproveitando o calor à beira-mar. Em um dos registros, surge de biquíni segurando uma bandeja com potes de açaí. Em outro, aposta em um maiô azul com decote, combinado com canga e uma flor amarela no cabelo. A atriz também compartilhou momentos na areia e uma selfie no espelho.

Repercussão nas redes

Nos comentários, os elogios se multiplicaram:

“Sereia linda”, escreveu uma seguidora

“Maravilhosa, belíssima e simpática”, disse outra

“Perfeita”, publicou uma fã

“Sempre linda e de bem com a natureza”, destacou mais uma admiradora

Reencontro marcante

Conhecida por protagonizar a temporada de 2004 de Malhação, Juliana recentemente reencontrou Guilherme Berenguer no Rio de Janeiro.

A fase da novela ficou marcada pela banda fictícia Vagabanda e pela atuação de Marjorie Estiano como a vilã Natasha, personagens que seguem vivos na memória dos fãs.

