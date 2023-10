Juliana Bonde senta em local inusitado de fio-dental e provoca na web

A cantora do Bonde do Forró usou da sensualidade para provocar os fãs

Juliana Bonde abusou da sensualidade nas redes sociais nesta semana. Através do Instagram, a musa do Bonde do Forró divulgou uma foto em que surge com um look bem atrevido em seu quarto.

Na imagem, ela aparece sentada em um “unicórnio” de brinquedo, segurando o chifre do animal mitológico e ostentando seu bumbum avantajado. Provocante, ela se exibiu de fio-dental em frente ao espelho e desejou boa noite aos fãs e admiradores.





Outro dia, Juliana Bonde compartilhou uma foto semelhante na rede social e incendiou o clima com uma pergunta ousada: “Ache o chifre do unicórnio”, escreveu.

Os fãs ficaram empolgados e comentaram: “Achei os dois. Atrás de você e do outro unicórnio no fundo. Eu amo unicórnios”, disse um rapaz. Além disso, Juliana deu uma mordidinha na língua para atiçar ainda mais seus admiradores. Por lá, ela recebeu muitos elogios ousados.