Juliana Bonde mostra como seu bumbum ficou após gravações de ‘Dando na Roça’

Dia de gravação! Juliana Caetano, vocalista do ‘Bonde do Forró’, produtora de conteúdos adultos e influenciadora digital, deixou os fãs maravilhados na tarde desta sexta-feira (30) ao dar mais detalhes de seu novo reality show, ‘Dando Duro na Roça‘.

+

“Olha gente, hoje foi muita muita muita picada mesmo! Acho que eu nunca levei tanta picada na minha vida, que chega a ficar vermelho. Não sei se dá pra ver”, disse Juliana Caetano, enquanto tentava filmar o próprio bumbum para mostrar as marquinhas vermelhas.

+

“O ‘Dando Duro na Roça’, gente do céu, acho que é porque gravamos na mata atlântica, mas levei muita picada. Foi tenso, foi forte. É difícil mas vamos concluindo nosso novo reality da ‘Mansão Bonde’ e to muito ansiosa para mostrar pra vocês tudo” finalizou a cantora.

Juliana Bonde revela que teve medo de processos pelo single ‘P*riquita’

Durante entrevista cedida á revista Quem, Juliana Caetano, modelo, influenciadora digital e vocalista do ‘Bonde do Forró’, revelou que teve medo de tomar processo por conta do polêmico single ‘P*riquita”.

+

“Na hora que estava gravando a música, já fiquei com medo, mas acredito que as pessoas que citei são muito maiores que isso. Ninguém nem vai ligar para isso, espero que não, mas tenho muito medo”, disse Juliana Bonde.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

“Acho que os famosos vão achar engraçado, a música é um duplo sentido, uma brincadeira. Uma vez vi o padre Fábio falando que o amor é que nem passarinho, que quando a gente prende, ele para de cantar, achei muito bonito e aí resolvi colocá-lo, já que ele gosta de passarinho”, finalizou.

(*Metropolitana FM)