Jovem morre após confronto com a PM em Pedro Canário; suspeito é preso e adolescente apreendido

Um jovem de 18 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar do Espírito Santo no bairro Explanada, em Pedro Canário, no Norte do estado. A ocorrência também resultou na prisão de um homem de 26 anos e na apreensão de um adolescente de 17.

Segundo a polícia, Emerson Matheus Candido Alves teria saído do bairro Canarinho com a intenção de matar um rival.

Suspeito tentou fugir e houve troca de tiros

De acordo com a PM, denúncias indicaram a possível ação criminosa, levando equipes ao local. Ao perceber a aproximação das viaturas, o jovem teria sido alertado por um comparsa e tentou fugir, pulando muros e invadindo residências.

Os militares afirmam que localizaram Emerson dentro de uma casa, armado com uma pistola calibre .380. Ainda segundo a corporação, foi dada ordem de parada, mas o suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram.

O jovem foi baleado, socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros suspeitos estavam na residência

Na casa onde ocorreu o confronto, os policiais encontraram outros três suspeitos: um homem de 26 anos, um jovem de 19 e um adolescente de 17 anos.

Segundo a PM, o adolescente é apontado como um dos gerentes do tráfico no bairro Canarinho e possuía um mandado de apreensão em aberto. Todos foram levados à delegacia.

Encaminhamentos da ocorrência

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que:

o homem de 26 anos teve um mandado de prisão cumprido e foi encaminhado ao sistema prisional;

o adolescente foi levado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase);

o jovem de 19 anos foi ouvido e liberado, por falta de elementos para prisão em flagrante.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

A arma e as munições apreendidas foram enviadas para análise no Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.

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