Jade Picon enfatiza curvas saradas de biquíni minúsculo em clique no espelho

Jade Picon é considerada por muitos como uma das grandes influenciadoras da atualidade. A beldade iniciou a sua carreira na web aparecendo nos vídeos de seu irmão mais novo, Leo Picon, quando ainda era bem nova. Após isso, ela embarcou em sua carreira solo nas redes sociais, como modelo e também empresária.

Embora já tivesse muitos fãs, foi após a sua participação no BBB 2022, que ela ganhou um destaque maior. No reality show da emissora da família Marinho, a jovem protagonizou momentos polêmicos, criou rivalidades e alianças, venceu provas e engatou um romance com Paulo André. Ainda em 2022, a estrela integrou o elenco de Travessia, onde interpretou a personagem Chiara.

Jade Picon ostenta curvas saradas de biquíni em clique no espelho

Neste último domingo (05), Jade Picon roubou a cena ao compartilhar um carrossel de fotos em seu perfil do Instagram. No feed, onde é seguida por mais de 22 milhões de pessoas, a gata surgiu bem à vontade renovando o bronzeado em sua casa.

Na postagem em questão, a ex-namorada de João Guilherme surgiu em um clique no espelho usando um conjunto de biquíni fio-dental branco, com alguns detalhes pretos e bem cavado em sua virilha.

A peça de verão evidenciou totalmente a sua barriga negativa e os seus pernões sarados. “Lately”, disse ela na legenda da publicação, que foi alvo de mais de 200 mil curtidas e inúmeros elogios.

Ainda neste domingo, a famosa utilizou as suas redes sociais para mostrar o estrago provocado pelas fortes chuvas do Rio de Janeiro. Nos stories do seu Instagram, ela exibiu um vidro totalmente trincado.