Homem tenta matar ex-mulher e morre ao bater em carreta durante fuga

O homem teria esfaqueado a vítima, de 44 anos. A mulher foi socorrida, encaminhada ao pronto-socorro e, após atendimento médico, foi liberada. Ela não corre risco de vida.

Na manhã desta segunda-feira (110, um homem de 60 anos morreu após tentar matar a ex-companheira em Bagé (RS). Segundo a Polícia Civil, durante a fuga em um carro, o suspeito bateu violentamente contra uma carreta na BR-293.

O homem teria esfaqueado a vítima, de 44 anos. A mulher foi socorrida, encaminhada ao pronto-socorro e, após atendimento médico, foi liberada. Ela não corre risco de vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na carreta estavam duas pessoas. O motorista não se feriu. Já a passageira teve ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico em Bagé.

O Delegado Guilherme Fagundes, titular da 2ª Delegacia de Policia de Bagé, responsável pelo caso, informou que trabalha com a hipótese de suicídio.

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