Nacional
Guarda municipal mata noiva a tiros na própria festa de casamento
Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, tinha três filhos de um relacionamento anterior. O caso ocorreu nesse sábado (9/5), em Campinas (SP)
Um guarda municipal de 55 anos, identificado como Daniel Barbosa Marinho, foi preso em flagrante nesse sábado (9/5), suspeito de matar a própria esposa a tiros durante a confraternização do casamento do casal. O caso ocorreu no bairro DIC 4, na Rua Anália Franco, em Campinas (SP).
A vítima, Nájylla Duenas Nascimento (foto em destaque), de 34 anos, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Ela era mãe de três filhos, frutos de um relacionamento anterior.
De acordo com o boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão que evoluiu para uma luta corporal. O guarda municipal pegou a arma funcional, agrediu a noiva e efetuou disparos contra ela antes de fugir da residência.
Testemunhas relataram à polícia que ele retornou em seguida ao imóvel e realizou novos disparos contra a vítima.
No momento da confusão, os familiares presentes conseguiram retirar as crianças do local.
Em nota à coluna, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), informou que além da arma de fogo utilizada no crime, munições também foram apreendidas. “O agressor foi encaminhado à Cadeia Pública do 2º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.”
A coluna procurou a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Paulo, mas não obteve retorno até a última atualização.
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