Gracyanne Barbosa usa lingerie branca e divulga ensaio na banheira: “Abusa na sensualidade!”

Na noite desta sexta-feira (13), Gracyanne Barbosa não economizou na sensualidade e esquentou o clima na web ao postar um vídeo de tirar o fôlego em seu Instagram.

“Quem é você na sexta feira, aquela que abusa na sensualidade ou a que está pronta pra dormir? Kkkkk.

Essa é a expectativa, nos storys, irei mostrar a realidade 🤣 Bastidores do ensaio que fiz com o @alexribeiroph em Florianópolis!”, escreveu a morena na legenda da publicação.

Recentemente, mostramos por aqui que a musa fitness Gracyanne Barbosa já é um sucesso estrondoso desde que ficou conhecida por compartilhar sua rotina de hábitos saudáveis com os internautas. A celebridade já reuniu quase 10 milhões de seguidores no Instagram.

Além do talento com as redes sociais, a modelo já mostrou que leva jeito com seus cliques pra lá de exuberantes.

(*Metropolitana FM)