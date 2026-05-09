Governador entrega obras de saneamento e anuncia novos investimentos em Jaguaré

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (08), em Jaguaré, onde inaugurou as obras de implantação da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário no trecho entre o bairro Boa Vista e o córrego Caximbau. Durante a agenda, também foram assinadas ordens de serviço para a reforma do Ginásio de Esportes “Paschoal Brioschi” e para a revitalização do Campo de Futebol do JP Giral.

“Jaguaré é uma cidade que está no meu coração e onde temos realizado muitas entregas importantes. Visitamos as obras da nova companhia da Polícia Militar, reforçando nosso compromisso com a segurança pública, e inauguramos essa importante obra de saneamento básico, que dialoga diretamente com saúde pública e preservação ambiental. Também estamos em estágio avançado nos estudos para o Contorno de Jaguaré, uma intervenção importante para retirar o trânsito pesado do centro urbano”, afirmou o governador.

Ricardo Ferraço reforçou que o Governo do Estado tem mantido uma parceria forte com todas as prefeituras capixabas, com presença permanente nos municípios e investimentos voltados à melhoria da qualidade de vida da população. “Esse é o espírito do nosso Governo: fortalecer o municipalismo e realizar entregas concretas para os capixabas, independentemente de quem seja a responsabilidade”, destacou.

Executada por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a obra de esgotamento sanitário recebeu investimento de R$ 6,9 milhões e beneficia diretamente mais de 31 mil moradores de Jaguaré. A intervenção representa um avanço importante na área de saneamento básico, promovendo mais saúde pública, preservação ambiental e desenvolvimento urbano.

A obra contempla a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 12 litros por segundo, além da execução de 3.516 metros de rede de esgoto com tubo de 150 milímetros e 794 metros de rede com tubo de 200 milímetros. O projeto também incluiu a construção de 830 metros quadrados de calçada cidadã, 95 metros quadrados de sinalização horizontal e o plantio de 1.459 metros quadrados de grama, reforçando a mobilidade urbana e a organização do espaço público.

“Essa entrega representa o cuidado do Governo do Estado com as pessoas, principalmente com aquelas que mais precisam de infraestrutura de qualidade no dia a dia. É um investimento que melhora a saúde pública, fortalece a preservação ambiental e leva mais segurança e qualidade de vida para a população”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Ainda durante a agenda, o governador Ricardo assinou a ordem de serviço para a reforma do Ginásio de Esportes “Paschoal Brioschi”. A obra será executada por meio de convênio entre o Governo do Estado, via Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Jaguaré, com investimento de R$ 2,7 milhões.

O projeto prevê a troca da cobertura com aumento da altura do teto, instalação de novo piso emborrachado, nova iluminação, pintura geral, reforma completa dos banheiros com adequações de acessibilidade e construção de nova calçada no entorno do ginásio. As melhorias vão proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições para a realização de atividades esportivas e comunitárias.

Também foi assinada a ordem de serviço para a revitalização do Campo de Futebol do JP Giral, com investimento de R$ 1,69 milhão. A intervenção contempla uma área total de 6 mil metros quadrados, incluindo substituição do alambrado, instalação de refletores em LED, construção de arquibancada para 800 pessoas, reforma dos vestiários, construção de vestiário para árbitros, implantação de galpão pré-moldado e substituição do gramado por grama vegetal.

Para o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Paulo Marcos Lemos, os investimentos fortalecem os espaços esportivos do município. “Estamos investindo em equipamentos importantes para Jaguaré e para toda a região. Essas obras ampliam o acesso ao esporte, oferecem melhores condições para treinamentos e competições e fortalecem os espaços de convivência da comunidade”, acrescentou.

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