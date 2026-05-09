Regional
Governador entrega obras de saneamento e anuncia novos investimentos em Jaguaré
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (08), em Jaguaré, onde inaugurou as obras de implantação da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário no trecho entre o bairro Boa Vista e o córrego Caximbau. Durante a agenda, também foram assinadas ordens de serviço para a reforma do Ginásio de Esportes “Paschoal Brioschi” e para a revitalização do Campo de Futebol do JP Giral.
“Jaguaré é uma cidade que está no meu coração e onde temos realizado muitas entregas importantes. Visitamos as obras da nova companhia da Polícia Militar, reforçando nosso compromisso com a segurança pública, e inauguramos essa importante obra de saneamento básico, que dialoga diretamente com saúde pública e preservação ambiental. Também estamos em estágio avançado nos estudos para o Contorno de Jaguaré, uma intervenção importante para retirar o trânsito pesado do centro urbano”, afirmou o governador.
Ricardo Ferraço reforçou que o Governo do Estado tem mantido uma parceria forte com todas as prefeituras capixabas, com presença permanente nos municípios e investimentos voltados à melhoria da qualidade de vida da população. “Esse é o espírito do nosso Governo: fortalecer o municipalismo e realizar entregas concretas para os capixabas, independentemente de quem seja a responsabilidade”, destacou.
Executada por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a obra de esgotamento sanitário recebeu investimento de R$ 6,9 milhões e beneficia diretamente mais de 31 mil moradores de Jaguaré. A intervenção representa um avanço importante na área de saneamento básico, promovendo mais saúde pública, preservação ambiental e desenvolvimento urbano.
A obra contempla a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 12 litros por segundo, além da execução de 3.516 metros de rede de esgoto com tubo de 150 milímetros e 794 metros de rede com tubo de 200 milímetros. O projeto também incluiu a construção de 830 metros quadrados de calçada cidadã, 95 metros quadrados de sinalização horizontal e o plantio de 1.459 metros quadrados de grama, reforçando a mobilidade urbana e a organização do espaço público.
“Essa entrega representa o cuidado do Governo do Estado com as pessoas, principalmente com aquelas que mais precisam de infraestrutura de qualidade no dia a dia. É um investimento que melhora a saúde pública, fortalece a preservação ambiental e leva mais segurança e qualidade de vida para a população”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.
Ainda durante a agenda, o governador Ricardo assinou a ordem de serviço para a reforma do Ginásio de Esportes “Paschoal Brioschi”. A obra será executada por meio de convênio entre o Governo do Estado, via Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Jaguaré, com investimento de R$ 2,7 milhões.
O projeto prevê a troca da cobertura com aumento da altura do teto, instalação de novo piso emborrachado, nova iluminação, pintura geral, reforma completa dos banheiros com adequações de acessibilidade e construção de nova calçada no entorno do ginásio. As melhorias vão proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições para a realização de atividades esportivas e comunitárias.
Também foi assinada a ordem de serviço para a revitalização do Campo de Futebol do JP Giral, com investimento de R$ 1,69 milhão. A intervenção contempla uma área total de 6 mil metros quadrados, incluindo substituição do alambrado, instalação de refletores em LED, construção de arquibancada para 800 pessoas, reforma dos vestiários, construção de vestiário para árbitros, implantação de galpão pré-moldado e substituição do gramado por grama vegetal.
Para o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Paulo Marcos Lemos, os investimentos fortalecem os espaços esportivos do município. “Estamos investindo em equipamentos importantes para Jaguaré e para toda a região. Essas obras ampliam o acesso ao esporte, oferecem melhores condições para treinamentos e competições e fortalecem os espaços de convivência da comunidade”, acrescentou.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Colisão entre três veículos deixa uma pessoa morta na BR-101 em Iconha, no Sul do ES
Uma colisão envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um automóvel deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (9), na...
Jovem morre por dengue hemorrágica em hospital de São Mateus
Um jovem de 20 anos morreu vítima de dengue hemorrágica no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte...
Governador entrega obras de saneamento e anuncia novos investimentos em Jaguaré
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (08), em Jaguaré, onde inaugurou as obras de implantação da Rede...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 09/05/2026
O taurino valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do...
Milagre da vida: mulher dá à luz quíntuplos após 12 anos tentando engravidar
Uma história rara e emocionante vem chamando atenção no mundo inteiro. Após 12 anos tentando engravidar, uma mulher na Etiópia...
Mulher confessa morte de cliente após prática sexual de risco em hotel
Uma mulher admitiu à polícia o envolvimento na morte de um cliente durante um encontro em um hotel, após a...
VÍDEO | Jovem denuncia assédio dentro de ônibus e grava suspeito no Rio de Janeiro
Uma jovem de 18 anos denunciou um caso de assédio sexual dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Segundo...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Prefeitura de São Mateus acompanha investimentos da Ecovias Capixaba na BR-101
A Prefeitura de São Mateus está acompanhando, junto à concessionária Ecovias Capixaba e aos órgãos competentes, as obras e investimentos...
Motorista passa mal e carro atinge fachada de loja no Centro de São Mateus
Um motorista passou mal enquanto dirigia e acabou colidindo contra a fachada de uma loja no Centro de São Mateus,...
Polícia Federal prende ex-secretário de Daniel da Açaí e empresário por suposto esquema milionário
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Penas podem chegar a...
Regional
Jovem morre após confronto com a PM em Pedro Canário; suspeito é preso e adolescente apreendido
Um jovem de 18 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar do Espírito Santo no bairro Explanada, em...
VÍDEO | Motociclista é arremessado e gira no ar após colisão no Norte do ES
Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na terça-feira (5), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Estado....
Produtor rural morre após queda em secador de pimenta no Norte do ES
Um acidente de trabalho terminou em morte no interior do Espírito Santo. O produtor rural José Albino Rosato, de 56...
Estadual
“Ciclone bomba” deve se formar no Sul do país; Espírito Santo não será atingido diretamente
Um fenômeno meteorológico extremo conhecido como “ciclone bomba” deve se formar entre a Argentina e o Uruguai nos próximos dias,...
El Niño vai trazer mais calor ou enchentes no Espírito Santo?
O El Niño voltou ao radar das previsões climáticas para 2026, mas, no caso do Espírito Santo, a resposta é...
Mulher é indiciada por desviar mais de R$ 150 mil de idosos na Região Serrana do ES
Um casal de idosos foi vítima de um esquema de desvio de mais de R$ 156 mil no município de...
Nacional
VÍDEO | Goleiro Bruno, foragido da Justiça, é preso no Rio após mandado da Justiça
O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi preso na noite desta quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia,...
Anvisa suspende produtos da Ypê após risco de contaminação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento e suspensão da fabricação e venda de diversos...
VÍDEO | Pintores ficam pendurados do lado de fora de prédio em BH
Cabo de andaime se rompeu durante pintura de fachada no bairro Ouro Preto. Bombeiros resgatam trabalhadores sem ferimentos graves Três...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão
A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante
Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Inter vence o Fluminense no Beira-Rio e se afasta do Z4 do Brasileirão
O Sport Club Internacional conquistou uma vitória crucial na noite deste domingo ao bater o Fluminense Football Club por 2...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Capotamento deixa 3 feridos e interdita rodovia em São Mateus
-
Nacional4 dias ago
Flagrante chocante | Esposa encontra marido com outra e registra tudo em vídeo
-
Regional7 dias ago
Adolescente de 12 anos é morto a tiros dentro de casa em Linhares
-
Nacional4 dias ago
VÍDEO | Briga de mulheres em plena rua viraliza e gera debate nas redes
-
Nacional3 dias ago
Homem flagra esposa com amigo dentro de casa e vídeo viraliza nas redes
-
Nacional7 dias ago
Pastor é executado ao dizer que “Jesus é maior que o Comando Vermelho” em Salvador
-
São Mateus4 dias ago
Homem sofre choque elétrico ao consertar exaustor em Guriri, no Norte do ES
-
Regional4 dias ago
Explosão em alojamento deixa quatro trabalhadores em estado grave no Norte do ES