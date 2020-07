Gizelly Bicalho usa camisa transparente e mostra mamilos sem censura

Na manhã desta quinta-feira (23), Gizelly Bicalho compartilhou um vídeo do bastidores de um ensaio fotográfico que fez e quebrou a web ao surgir com um look ousadíssimo, sendo muito elogiada nos comentários.

“Making of desse ensaio perfeito aos olhos do pai”, legendou. Em certo momento do vídeo, a ex-BBB surgiu usando uma camisa completamente transparente, sem sutiã, ela colocou os seios para jogos e deixou os mamilos sem qualquer censura.

“Gizelly sua irresponsável, falta de ar pode ser sintoma de COVID! Agora já não sei mais se preciso ir pro hospital “, disparou a ex-BBB Marcela nos comentários. “MEU DEUS GIZEEEEEELLY AVISA ANTES tem gente passando mal”, comentou um seguidor.

Na semana passada, Gizelly levou os seguidores à loucura ao fazer uma pose sensual. A ex-BBB estava usando apenas um roupão e ‘esqueceu’ um pouquinho aberto, deixando o decote farto à mostra.