Geisy Arruda puxa maiô cavadíssimo até o limite e quase mostra demais: “Sexy”

Geisy Arruda deixou os fãs babando ao fazer cliques ousados mostrando o corpão escultural

Belíssima, a musa compartilhou cliques super sensuais nas redes sociais. Em praia do Ceará, ela surgiu puxando até o limite um maiô cavadíssimo e exibiu as curvas impressionantes do corpão!

No mar, fez pose e olhou séria para a câmera no primeiro clipe. Para completar o look, ela também usava óculos escuros chiquérrimos.

Ousada, ela não deixou de mostrar os seios fartos, as coxas grossas e até deixou o bumbum avantajado em evidência em outro clique deitada na água.

“O Ceará é diferente, é diferenciado”, escreveu ela na legenda.

Os admiradores não perderam e deixaram vários elogios para Geisy: “Espetáculo de beleza”, escreveu uma. “Sexy”, disse outro. “Corpo lindo”, falou mais um. “Gostosa”, comentou um seguidor mais ousado.

GATA!

Geisy Arruda abaixa a calcinha, faz vídeo da parte de trás e dá zoom: “Presente de sexta para vocês”.

É que a musa foi até a cidade de Campos do Jordão, conhecida por ser um abrigo do calor no estado de São Paulo, para comemorar o aniversário da mãe. Usando um look adequado, ela surgiu com uma calça preta colada ao corpo, camisa branca rendada estilo lingerie e uma jaqueta brilhante.