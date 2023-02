Geisy Arruda faz ensaio sensual de Carnaval: ‘Minha borboleta está solta’

Geisy Arruda está deixando os fãs do Instagram chocados com sua belíssima produção de Carnaval para o OnlyFans e nesta sexta-feira (17), a musa compartilhou os novos cliques com os internautas, que ficaram completamente enlouquecidos!

+

Fantasiada de borboleta e com uma lingerie pra lá de polêmica, a musa esquentou o clima usando asas coloridas em seu look e não deixou de mostrar toda a boa forma enquanto posava bem à vontade com o look escolhido para cair na folia.

+

“Essa borboleta tá demais”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “Não sei porque essa borboleta não passa no meu jardim e se acomoda por um bom tempo”, brincou outro internauta na ocasião. “A mulher mais desejada e linda desse Brasil”, exaltou um terceiro.

Geisy Arruda é furtada em aeroporto e faz desabafo no Instagram: “Simplesmente roubaram”

Por essa ninguém esperava! Recentemente, a musa Geisy Arruda comentou sobre um episódio tenso que precisou passar durante sua viagem para o Rio de Janeiro. A influenciadora fez um desabafo em seu Instagram após ter um perfume importado roubado dentro da aeronave em que viajava.

+

“Acabei de chegar no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave. Aí vocês vão falar: ‘Por que você esqueceu, não pegou?’”, contou Geisy.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

A musa explicou que seu voo atrasou, por isso, simplesmente deixou o perfume no lugar em que estava antes de desembarcar da aeronave: “Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele”.

(*Metropolitana FM)