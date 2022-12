Geisy Arruda estica fio-dental no limite e entra molhado no bumbum: “Frente e verso”

Por essa ninguém esperava! Geisy Arruda está encerrando o ano da melhor forma possível enquanto curte uma viagem em família para Socorro, no interior de São Paulo. Nesta quinta-feira (22), a musa aproveitou para colocar seu maiô mais ousado e faz cliques de tirar o fôlego para a alegria de seus seguidores do Instagram, claro!

A musa escolheu a cachoeira para ser o cenário de seus cliques e esquentou o clima enquanto curtia o dia de sol, apostando num maiô brilhante e nem um pouco inocente para exaltar ainda mais sua marquinha de sol estratégica na hora de fazer os registros!

“Já não tenho mais adjetivos para usar com essa mulher, gente”, disse um fã nos comentários da publicação. “É por isso que 2023 vai ser um ano bom”, brincou outro internauta. “A verdadeira beleza é dessa paisagem e eu não estou falando da cachoeira”, disparou um terceiro.

Geisy Arruda abre o jogo sobre sexualidade e revela: “Já namorei mulheres”

Sincerona! Recentemente, a musa do OnlyFans, Geisy Arruda, falou um pouco mais sobre suas experiências e, consequentemente, sobre sua sexualidade. A modelo afirmou que já teve relacionamentos com mulheres, mas que não gosta quando associam o envolvimento apenas como fetiche.

“Quando falamos que gostamos de mulher as pessoas já associam a ménage. Na verdade, não, eu já namorei com mulheres, eu já me apaixonei por mulheres”, confessou Geisy Arruda em entrevista à Quem. Geisy ainda completou falando sobre suas experiências sexuais.

“Não é um fetiche, mas talvez hoje, por causa do meu trabalho, as pessoas acham que eu gosto de ménage. E não necessariamente. As pessoas confundem muito, elas acham que precisa de um homem na relação. Eu sou muito feliz só com uma mulher do meu lado”, afirmou a musa.

(*Metropolitana FM)