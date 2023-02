Geisy Arruda deixa a ‘tabaca’ de lado e impressiona com silicone e decote até umbigo

A musa tá enlouquecendo a galera! Geisy Arruda, influenciadora digital, modelo e produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, apostou em um vídeo em que aparece com um maiô da seleção brasileira.

“Te faço um cafuné quando tu for dormir… Made In Brasil!”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Geisy Arruda aparece com um maiô da seleção brasileira, enquanto dá uma leve empinadinha e simplesmente leva os fãs à loucura.

“Tá vendo que não cabe… Acho que deveria usar mais”, brincou um fã no campo de comentários. “Com você nem tem como dormir”, afirmou mais um, com alguns emojis de coração ao lado.

Geisy Arruda se revolta ao ter bagagem furtada no aeroporto

Durante entrevista cedida à revista Quem, Geisy Arruda, produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, ficou extremamente irritada na última semana ao perder grande parte de sua bagagem no aeroporto.

“Acabei de chegar no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave”, disse Geisy Arruda.

“Aí vocês vão falar: ‘Por que você esqueceu, não pegou?’ Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele”, finalizou.

(*Metropolitana FM)