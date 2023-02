Geisy Arruda abre a blusa e mostra marquinha e volume bronzeado: “Que calor!”

Dia de calor! Geisy Arruda, influenciadora digital, modelo e produtora de conteúdos adultos em plataforma por assinatura, aproveitou seu corpo pra lá de bronzeado na tarde desta segunda-feira (31) e não demorou nada para levar os fãs à loucura.

“O que vocês acharam dessa?”, disparou a musa na legenda da publicação. Já na foto, Geisy Arruda apostou em um biquíni prateado e bem colado ao corpo, enquanto coloca seu corpão para jogo e deixa uma marquinha de bronzeado à mostra.

“O dia que eu conhecer essa mulher, vou ser o cara mais feliz do mundo”, disse um fã no campo de comentários. “Gente, como ela só fica mais linda com o passar do tempo?”, questionou outro, com alguns emojis de coração.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Geisy Arruda revelou que passou por grandes problemas em sua viagem. O motivo? A celebridade teve alguns itens de sua bagagem furtados.

“Acabei de chegar no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave. Aí vocês vão falar: ‘Por que você esqueceu, não pegou?’”, disse Geisy Arruda.

“Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele”, finalizou.

(*Metropolitana FM)