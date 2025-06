“Garota do tempo” mexicana posa de biquíni e recebe elogios: “Verdadeiro furacão”

Marisol Dovala posou na praia e fãs reagiram

A jornalista Marisol Dovala, de 31 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao postar uma foto na qual aparece de biquíni, aproveitando a praia, bem à vontade (veja abaixo).

Conhecida por usar figurinos justos e ousados para apresentar a meteorologia na TV Pacífico (TVP), de Culiacán (México), ela escolheu um modelito fio-dental preto para o momento de lazer.

Ao verem a postagem, muita gente reagiu: “Está belíssima como sempre”, disse um fã. “Um verdadeiro furacão”, brincou outro. “É uma obra de arte”, elogiou mais um. Um quarto disparou: “Poderia se casar comigo?”.

No final do ano passado, Marisol foi alvo de críticas por conta do figurino que escolheu para noticiar a passagem do furacão Milton pela Flórida (EUA).

A especialista em meteorologia usou um vestido curto durante a transmissão e o fato não passou despercebido pelos telespectadores, que reclamaram bastante nas redes sociais.

“O furacão Milton é um assunto sério que pode afetar a vida de muitas pessoas”, criticou um. “É um assunto sério. Espero que a cobertura seja útil para as pessoas atingidas”, disse outro. “Que roupa escandalosa é essa? Como as pessoas vão se concentrar na notícia?”, indagou mais um.

Marisol Dovala posou de biquíni e recebeu elogios – Foto: Reprodução/ Instagram@marisoldovala

