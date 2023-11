Flay se irrita com críticas por posar de biquíni e dispara: ‘Vou continuar mostrando’

“Qual é o motivo de, não sei se é porque eu estou solteira ou porque eu emagreci, ultimamante, quando eu apareço aqui de biquíni, é uma polêmica e um caos enorme? É uma coisa que é tão comum, até porque, vivemos em um país tropical e eu estou no meu espaço, dentro da minha casa, em um dia de piscina, de churrasco”, começou a artista.

“O corpo é meu, eu me esforço para tê-lo, por isso eu mostro e vou continuar mostrando. É igual quando você faz o cabelo e quer mostrar. Cada um faz o que quer e o que gosta, eu sou uma mulher livre, independente. Por que quer mandar na minha roupa? Eu abro meu direct e só vejo reclamação por eu usar roupa curta, shorts etc. Gente, eu uso o que eu quiser, o que é bonito é para mostrar”, continuou ela, que reforçou que está com a autoestima alta e que não se deixa levar pelos ataques.

“Não percam o tempo de vocês. Não adianta tentar me ofender, rebaixar e diminuir com comentários maldosos, porque eu estou com a autoestima lá em cima. Estou me achando belíssima, na minha melhor fase, gata, gostosa. Se eu pudesse, eu me pegava. Teve uma época em que vocês adoravam me chamar de feia, acabada. Agora, aguenta! Somos inspiração para várias meninas que vêm de baixo e criam as próprias oportunidades quando não lhe são dadas. é uma questão de determinação de onde quer chegar”, finalizou.