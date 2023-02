Flay revela primeiras fotos de seu clipe e deita no chão com bumbum pra cima: “A calça mostrou”

Flayslane, ex-participante do Big Brother Brasil e cantora, compartilhou com os fãs os primeiros cliques de seu primeiro clipe na tarde desta segunda-feira (06).

+

“É meu povo, de fato chegou a semana mais esperada por mim nos últimos meses em segredo… Tudo o que eu quero é entregar a PURA ARTE que existe em mim pra vocês que são amantes de música boa. É o maior feito da minha história/carreira até aqui, e é só o começo de uma nova era incrível!”, escreveu na legenda da publicação.

+

“Fiquem com os spoilers e bastidores do clipe da nossa Lead Single IMPERFEITA. (Catem e comentem as refs que vocês encontraram)”, finalizou. Claro, não demorou nada para que os fãs simplesmente fossem à loucura nas redes sociais.

Após comentários sobre seu corpo, Flay solta o verbo: “Foi muita ralação”

Durante entrevista cedida à revista Quem, Flayslane se irritou com os diversos comentários sobre seu corpo e, claro, desabafou, dando mais detalhes de como fez para perder peso.

+

“O pessoal fala que é lipo e não é. Eu já engordei 9 quilos com pós-lipo, e já perdi os 9 quilos. A gente vai engordando com um corpão aí acha que não tá engordando. Quando bota o pé na balança, fala: ‘Como assim?’”, disse Flay.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

“Foi ralação para perder esses quilos. Tome esteira, dieta, reeducação alimentar, exercícios que eu não gosto de fazer. Faço esteira uma, duas vezes por semana, no mês, vou na academia (risos). Também faço jejum intermitente, que dá uma acelerada, me ajudou”, finalizou.

(*Metropolitana FM)