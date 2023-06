Enem confirma cerca de 74 mil candidatos inscritos para as provas no ES

Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio em 2023. O número mostra uma reação principalmente em relação ao biênio anterior e em meio a uma crise que se instaurou nos últimos anos. Os dados mostram que 73.739 candidatos se inscreveram para realizarem as provas no Espírito Santo. O exame permite acesso à instituições capixabas como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal de Educação do Estado (Ifes).

O avanço na quantidade geral, registrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é de 13,1% em relação a 2022, quando foram 3.476.226 inscritos, e de 14,2% em relação a 2021, que teve 3.444.171.

As mulheres são a maioria: foram 2,4 milhões, o que representa 61,3% do total; 2.481.545 de isenções de taxa foram concedidas.

Perfil de inscritos em 2023

Mais de 1,8 milhão (48,2%) dos que se inscreveram para fazer a prova neste ano já concluíram o ensino médio. Já aqueles que vão concluir essa estapa neste ano somam 1,4 milhão (35,6%).

Entre os inscritos, 620.250 (15,8%) são estudantes do primeiro ou segundo ano que vão fazer o Enem com o objetivo de testar seus conhecimentos.

A maior parte dos inscritos tem 17 anos (21,5%), seguida de perto pela faixa etária que vai de 21 a 30 (20,8%) e pelo grupo com 18 anos (20,8%).

Os inscritos com 16 ou menos correspondem a 10,6%. Já quem tem 19 representa 10,2%. As pessoas de 31 a 59 anos são 9,4%. A faixa de 20 anos concentra 6,4% do total, e a dos sexagenários, 0,3%.

Um estudo de pesquisadores da UFRJ publicado no mês passado, com o apoio do Instituto Unibanco, mostrou que o Brasil teve quase 2,3 milhões de concluintes do ensino médio em 2016; desse total, 1,6 milhão de alunos se matricularam no Enem, o que representava 72% inscritos naquele ano.

Essa proporção foi caindo até atingir 41,4% em 2021, quando menos de 1 milhão (981 mil) dos 2,3 milhões de concluintes se candidataram à prova.

A situação levou o presidente Lula a apelar, às vésperas do fim do período de inscrições, aos estudantes para que se matriculassem para prestar o exame. “É importante que todos os que queiram fazer uma universidade se inscrevam, para ter a oportunidade de ser doutor ou doutora”, disse ele.

Veja o número de inscritos por estado

• Acre: 24.278

• Alagoas: 82.775

• Amapá: 28.815

• Amazonas: 92.930

• Bahia: 324.272

• Ceará: 242.964

• Distrito Federal: 73.007

• Espírito Santo: 73.739

• Goiás: 149.115

• Maranhão: 165.771

• Mato Grosso: 63.925

• Mato Grosso do Sul: 47.457

• Minas Gerais: 358.599

• Pará: 229.179

• Paraíba: 124.135

• Paraná: 166.505

• Pernambuco: 218.857

• Piauí: 99.655

• Rio de Janeiro: 282.300

• Rio Grande do Norte: 100.702

• Rio Grande do Sul: 192.717

• Rondônia: 36.046

• Roraima: 9.640

• Santa Catarina: 91.241

• São Paulo: 590.759

• Sergipe: 75.388

• Tocantins: 32.616