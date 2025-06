DOT Miners lança solução de mineração em nuvem para simplificar a renda passiva com Bitcoin

Modelo de contrato flexível e infraestrutura sustentável tornam o crescimento de ativos digitais mais conveniente

[Londres, Reino Unido – junho de 2025] — A DOT Miners, uma plataforma de investimento em tecnologia registrada no Reino Unido, lançou oficialmente um serviço de mineração em nuvem de Bitcoin atualizado, com o objetivo de fornecer aos usuários globais uma maneira simplificada e em conformidade com as normas de renda passiva por meio da infraestrutura de ativos digitais. A plataforma combina automação, energia renovável e tecnologia de segurança de nível empresarial para remover barreiras técnicas para usuários de todos os níveis.

À medida que as fintechs e os marcos regulatórios evoluem, a DOT Miners posiciona-se na interseção entre as finanças tradicionais e a inovação em blockchain. O serviço de mineração em nuvem da plataforma é alimentado por energia renovável de data centers na Europa e na África, sem a necessidade de hardware físico ou expertise.

“Acreditamos que a renda passiva deve ser segura, estável e acessível”, afirmou um porta-voz da DOT Miners. “Nosso objetivo é reduzir a barreira de entrada por meio da tecnologia para que mais pessoas possam se beneficiar da criação de valor da mineração de Bitcoin.”

Principais destaques:

Conformidade regulatória: As operações estão em conformidade com os padrões financeiros internacionais, os processos são transparentes e são realizadas auditorias de infraestrutura.

Integração de Energia Verde: Apoia operações de mineração sustentáveis ​​com fontes de energia renováveis ​​na Europa e na África.

Sistema de Contrato Flexível: Oferece vários níveis de contrato de mineração para atender às necessidades de diferentes níveis de investimento. A renda diária é liquidada automaticamente e o principal é devolvido integralmente quando o contrato expira.

Segurança de nível empresarial: Protegido pela proteção DDoS Cloudflare®, criptografia EV SSL e autenticação de dois fatores.

Acesso global: Suporta diversas criptomoedas, incluindo USDT, BTC, ETH, BNB, LTC, XRP e SOL.

Exemplos de contratos de mineração:

Toda a renda é paga diariamente, e os usuários podem monitorar seus saldos e rendimentos em tempo real. Ao final do contrato, o principal será devolvido integralmente, garantindo transparência e segurança do fundo.

A DOT Miners atende atualmente usuários em mais de 100 países e continua expandindo seus negócios na Ásia, África e América Latina. Sua infraestrutura conta com o suporte de parceiros líderes da indústria de mineração, incluindo a Bitmain, ajudando-a a acelerar sua estratégia global.

Sobre a DOT Miners

A DOT Miners é uma plataforma de investimento baseada em tecnologia, sediada no Reino Unido, com foco na mineração de Bitcoin em nuvem. Ao combinar energia sustentável com soluções de mineração automatizadas, a empresa conecta as finanças tradicionais à economia digital, ajudando os usuários a desenvolver ativos digitais com segurança e eficiência.

Para mais informações, visite: www.dotminers.com