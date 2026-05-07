São Mateus
DER-ES interdita trecho da ES-010 para manutenção da Ponte do Nativo no interior de São Mateus
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo informou que realizará a interdição de um trecho das rodovias ES-010 e ES-315 entre os dias 12 e 15 de maio, na altura da Ponte do Nativo de Barra Nova, em São Mateus, no Litoral Norte capixaba.
A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção na estrutura da ponte, que ainda é de madeira e exige intervenções periódicas para garantir a segurança dos usuários.
A ponte está localizada sobre um canal construído pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, órgão federal responsável por obras de drenagem na região.
Rotas alternativas para motoristas
Durante o período de interdição, moradores e motoristas deverão utilizar caminhos alternativos.
Principais desvios:
- Sentido São Mateus: acesso pela ES-429, passando por Fazenda Ilha do Cedro, Palmitinho e Palmito, até chegar à BR-101
- Sentido Guriri → Nativo de Barra Nova: entrar à direita após a Igreja do Bom Jesus, seguindo por estradas que passam pelo Sítio Chapadão e Sítio Boa Esperança até a Fazenda Paulista, com acesso posterior à BR-101 e à ES-429
As comunidades de Urussuquara e Barra Nova Sul também devem utilizar essas rotas para deslocamentos até o centro de São Mateus e o balneário de Guriri.
Execução e fiscalização
A manutenção será executada pela empresa Contek Engenharia, com fiscalização da Superintendência Regional 4 do DER-ES.
Segundo o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha, o objetivo é garantir melhorias na estrutura da ponte:
“Estamos trabalhando para realizar os reparos no menor tempo possível e garantir mais conforto e segurança para os usuários.”
Orientação aos motoristas
O DER-ES informou que o trecho interditado estará devidamente sinalizado, com indicação clara das rotas alternativas.
A recomendação é que os motoristas:
- redobrem a atenção
- programem seus trajetos com antecedência
- respeitem a sinalização
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