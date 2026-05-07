DER-ES interdita trecho da ES-010 para manutenção da Ponte do Nativo no interior de São Mateus

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo informou que realizará a interdição de um trecho das rodovias ES-010 e ES-315 entre os dias 12 e 15 de maio, na altura da Ponte do Nativo de Barra Nova, em São Mateus, no Litoral Norte capixaba.

A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção na estrutura da ponte, que ainda é de madeira e exige intervenções periódicas para garantir a segurança dos usuários.

A ponte está localizada sobre um canal construído pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, órgão federal responsável por obras de drenagem na região.

Rotas alternativas para motoristas

Durante o período de interdição, moradores e motoristas deverão utilizar caminhos alternativos.

Principais desvios:

Sentido São Mateus: acesso pela ES-429, passando por Fazenda Ilha do Cedro, Palmitinho e Palmito, até chegar à BR-101

Sentido Guriri → Nativo de Barra Nova: entrar à direita após a Igreja do Bom Jesus, seguindo por estradas que passam pelo Sítio Chapadão e Sítio Boa Esperança até a Fazenda Paulista, com acesso posterior à BR-101 e à ES-429

As comunidades de Urussuquara e Barra Nova Sul também devem utilizar essas rotas para deslocamentos até o centro de São Mateus e o balneário de Guriri.

Execução e fiscalização

A manutenção será executada pela empresa Contek Engenharia, com fiscalização da Superintendência Regional 4 do DER-ES.

Segundo o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha, o objetivo é garantir melhorias na estrutura da ponte:

“Estamos trabalhando para realizar os reparos no menor tempo possível e garantir mais conforto e segurança para os usuários.”

Orientação aos motoristas

O DER-ES informou que o trecho interditado estará devidamente sinalizado, com indicação clara das rotas alternativas.

A recomendação é que os motoristas:

redobrem a atenção

programem seus trajetos com antecedência

respeitem a sinalização

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